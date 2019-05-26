Af son dakika haberleri: Af yasası ve ceza indirimi Yargı Reformu içinde var mı?

Af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Af çıkacak mı? MHP’nin teklifini sunduğu konu ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi. 24 Mayıs tarihinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül MHP'nin af teklifi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Gündeme gelir mi, partimiz karar verir." dedi. Öte yandan vatandaşlar Yargı Reformu Strateji Belgesi içerisinde af konusunun da olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Bakanı Gül, “Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır.” demişti.

AF SON DAKİKA HABERLERİ

Genel af yasası ve ceza indirimi hakkında görüşmeler devam ediyor.

24 Mayıs tarihinde Adalet Bakanı MHP'nin af teklifi ile ilgili "Gündeme gelir mi, partimiz karar verir" diye bir açıklama yaptı.

Şimdi gözler yargı reformuna çevrildi.

YARGI REFORMU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

Bakan Gül açıklamasında, “Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır. Bu belge bizim yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır.” cümlelerine yer verdi.

MHP’Lİ FETİ YILDIZ’DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız af ile ilgili 25 Nisan’da bir açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, “"Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz" cümlesine yer verdi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN AF AÇIKLAMASI

23 Mart tarihinde bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil.” dedi.

AF TEKLİFİ NEDİR?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.