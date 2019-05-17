Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı? 2019 Af son dakika haberleri

Af son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2019 yılında af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı? Yapılan açıklamalar araştırılıyor. Konu ilk olarak geçtiğimiz yıl MHP gündeme getirmişti. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Genel af yasası ve ceza indirimi hakkında görüşmeler devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız konu ile ilgili açıklamasında, “"Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz" cümlesine yer verdi.

AF VE CEZA İNDİRİMİ KONUSUNDA SON DURUM NEDİR?

Genel af yasası ve ceza indirimi hakkında görüşmeler devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız af ile ilgili 25 Nisan’da bir açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, “"Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz" cümlesine yer verdi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN AF AÇIKLAMASI

23 Mart tarihinde bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil.” dedi.

İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT’TEN AF AÇIKLAMASI

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, daha önce çıkarılan afların, hukuki belirsizliğe neden olduğunu, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntıları ortaya çıkardığını belirterek, "Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım" dedi.

NACİ BOSTANCI’DAN AF AÇIKLAMASI

6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP’nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullandı.

AF TEKLİFİ NEDİR, İÇERİĞİ NASIL?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.