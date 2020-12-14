Adres kodu nasıl alınır, nedir? Adres kodu e-devlet sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye’de adres sisteminde değişikliğe gidiliyor. Yeni yapılan düzenleme ile birlikte adres verirken mahalle, sokak adı, bina numarası şeklinde açık adres vermek yerine 9 haneli adres kodu numarası kullanılacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada konuyla ilgili test çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. Adres kodu nasıl alınır? Adres kodu e-devlet sorgulama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu...

ADRES KODU NEDİR?

Kodlu adres sistemi 9 rakamdan oluşuyor ve başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmuyor. Herhangi bir yere gittiğinizde bu kodu belirtmeniz yeterli. Açık adres vermek yerine bu kod sayesinde tüm bilgileriniz sistemde görünmüş olacak. Örneğin PTT ile biri size gönderim yapacak, gönderen kişinin sizin açık adresinizi belirtmesine gerek yok sadece bu kodu söylemesi yeterli olacak.

ADRES KODU NASIL ALINACAK?

Kodlara e-devlet üzerinden erişilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinden TC kimlik numarası ve birkaç doğrulamayla cep telefonuna adres kodu gönderilebilecek. TC kimlik numaranız kayıtlı olan cep telefonunuza adres kodunuz gelir.

KODLU ADRES SİSTEMİNE NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Çocuğunuzu okula yazdırırken artık adres kodunuzu vereceksiniz. Hepsinin altyapısı bitti, tüm dairelerimizin adres kodu var. PTT Kargo kendi 'web' ara yüzünü oluşturdu, şu an test çalışmaları devam ediyor. Adres kodu henüz e-Devlet üzerinden açılmadı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinden TC kimlik numarası ve birkaç doğrulamayla cep telefonuna adres kodu gelebilecek.