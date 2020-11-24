Adres değişikliği nasıl yapılır? İşte E Devlet girişi ve ikametgah adresi değiştirme işlemi

İkamet değişimi günlük hayatta sıkça başvurduğumuz işlemlerden birisidir. Evi taşırken, yada bir iş yeri açarken mutlaka adres bildirimi yapmamız gerekmektedir. Adres değişikliği yada bildirimi yapılmadığı takdirde maddi cezalar ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Peki adres değişikliği nasıl yapılır?



İkamet ettiği yerden başka bir adrese taşınan vatandaşlar, adres değişikliğini 20 gün içinde gerekli mercilere, resmi olarak bildirme zorundadır. Nüfus Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen adres değişikliği bildirimi, e-devlet üzerinden de kolaylıkla yapılabiliyor. Vatandaşların adres bilgilerinin sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla zorunlu hale getirilen adres değişikliği bildirimi, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 48 inci maddesi kapsamında yer alıyor. Zamanında yapılmayan adres değişikliği beyanı için 480 TL, beyanın gerçek dışı olduğu saptanması durumunda ise ceza daha da artarak, 963 TL ödeme yapmak zorunda kalıyor.



E-DEVLET ŞİFRESİ İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Adres değişikliği işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden oldukça kolay gerçekleştirilebiliyor. İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise açılacak olan ekranın sol kısmında yer alan e-Hizmetler sekmesine tıklanmalıdır. Bir sonraki adımda ise Adres değişikliği işlemleri için e-Hizmetler bölümünde bulunan harflerden işlem yapılacak Nüfus Genel Müdürlüğü’nün baş harfi olan “N” harfi tıklanmalıdır. Bu işlemi de tamamlandıktan sonra kurumun başlığı altında bulunan “Adres Değişikliği Bildirimi” sayfasından yapılabiliyor.

Açılacak ekrandaki “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna bastıktan sonra ilgili kısımlara 4 farklı yüksek güvenlikli giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak sisteme girmelidir. Online olarak sunulan bu hizmette belirtilen adımları takip etmeniz gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra adres bilgileri güncellenebiliyor.

e-Devlet şifresi yoksa sisteme giriş yapılamaz. Sistemden yararlanmak ve işlem yapmak için e-Devlet şifresi olmalıdır. Şifre TC kimlik kartı ile PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında alınabiliyor. PTT şubesinden TC kimlik kartınıza tanımlı e-Devlet şifresi verilecektir. Sisteme ilk girdikten sonra bu şifre değiştirilmelidir. Şifresini unutan vatandaşlar, PTT şubesinden yeni şifre almalıdır.

Eğer e-Devlet girişi yapma imkanınız bulunmuyorsa kurumlar üzerinden gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

KİMLER İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİR?

İkametgah kaydı oluştururken kişilerin beyanı esas alınır. Bir ailenin yetişkin bireyleri birbiri yerine ikametgah bildiriminde bulunabilir. Çocukların ikametgah değişikliği bildirimini ise veli, vasi ya da yetişkin kardeşleri yapabilir. İkametgah adresi olarak belirtilecek mülkte kimse yaşamıyorsa bireylerin kendilerinin bildirimde bulunmaları yeterlidir. Ancak söz konusu adreste yaşayan birisi olduğu takdirde ikametgah bildirimi yapacak kişinin nüfus müdürlüğüne, evde yaşayan kişi ile birlikte müracaat etmesi gerekir.

İKAMETGAH ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İkametgah değişikliği iki şekilde gerçekleştirilebilir. İkametgah değişikliğini internet üzerinden gerçekleştirmek için e-devlet sayfası ziyaret edilmelidir. Mobil imza ya da elektronik imza kullanılarak e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Değişikliği Bildirimi sayfasına girilmelidir.

İkametgah değişikliği yapmanın diğer yolu ise taşınılan adresin bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne başvurmaktır. Yeni ikamet adresinin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğünün adresi Adres Kayıt Sistemi sayfasından öğrenilebilir. İkametgah değişikliği yaptıktan sonra mahalle muhtarına bildirilmesine ise gerek yoktur.