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03 Kasım 2020 Salı 23:26 | Son Güncelleme:

Adnan Oktar'ın fosilleri 417 milyon yıllık

Adnan Oktar'ın fosilleri 417 milyon yıllık

Adnan Oktar'ın iki villasında hayvan fosilleri bulundu. Müzeye teslim edilen fosillerin, 417 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Ankara polisi, tutuklu Adnan Oktar’ın liderliğini yaptığı suç örgütüne ait iki ev tespit etti. İlk evde 802 adet bitki ve hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatasları ele geçirildi. İkinci evde de yine 77 adet bitki ve hayvan fosilleri bulundu. Kaçak yollarla yurt dışından ülkeye getirilen fosillerin, finans kaynakları tükenen örgüte gelir sağlamak amacıyla piyasaya sunulmak istendiği saptandı. 

Değeri milyonlarca liranın üzerinde olan 200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait olduğu tahmin edilen 879 adet fosilden hayvanlara ait olan 802’si, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ne teslim edildi. Omurgalı fosillerin 417 milyon yıl önce başlayıp, 354 milyon yıl öncesine kadar süren Devoniyen Dönemi, 142 milyon yıl öncesi ile 65 milyon yıl öncesini kapsayan Kretase Dönemi, 23 milyon yıl önce ile 5.3 milyon yıl öncesini içeren Miyosen Dönemi ve 5 milyon yıl ile 2 milyon yıl öncesini kapsayan Pliyosen Dönemi’ne ait olduğu belirlendi.

Adnan Oktar suç örgütü davasında tutukl olan H.F.M. ve O.B.Y. ile ikamet sahipleri Y.O. ve H.K. hakkında adli işlem yapıldı.  

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