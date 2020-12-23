Adnan Oktar savunma verdi: Bine yakın bayan arkadaşım var

Örgütün hiyerarşik yapısı olduğuyla ilgili iddialarla ilgili konuşan Adnan Oktar, “Hiyerarşi diye bir şey yok, samimi bir arkadaş topluluğu var. Kara para ak parayla işimiz olmaz. Bine yakın kız arkadaşım var. Kimsenin kıyafetine karışmam. Genç kızlara dedim ki mini etekli olanlar da namaz kılabilir. Milyonlarca genç kızı, kadını İslam’a kazandırmış oldum” dedi.