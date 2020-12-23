23 Aralık 2020 Çarşamba 02:03 | Son Güncelleme:
Adnan Oktar savunma verdi: Bine yakın bayan arkadaşım var
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Örgütün hiyerarşik yapısı olduğuyla ilgili iddialarla ilgili konuşan Adnan Oktar, “Hiyerarşi diye bir şey yok, samimi bir arkadaş topluluğu var. Kara para ak parayla işimiz olmaz. Bine yakın kız arkadaşım var. Kimsenin kıyafetine karışmam. Genç kızlara dedim ki mini etekli olanlar da namaz kılabilir. Milyonlarca genç kızı, kadını İslam’a kazandırmış oldum” dedi.