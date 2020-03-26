Adliyeden kaçırılan şüpheli yakalandı

Şüpheliyi kaçıran kişiler, otomobile bir de polis memurunu aldı. Şüpheliler, otomobilin içinde darp ettikleri polis memurunu, özel bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Dedektif gibi iz süren ekipler, önceki gece Turgay K.’nın adresine ulaştı. Şüpheli kapıyı açmayınca polis ekipleri itfaiye merdiveniyle daireye çıkarak şüpheliyi yakaladı. K.’nın 4 yıl kesilmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

DHA