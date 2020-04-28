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  3. Adıyaman'da koronavirüsü yenen bebek taburcu edildi

Adıyaman'da koronavirüsü yenen bebek taburcu edildi

Adıyaman'da koronavirüsü yenen bebek taburcu edildi

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, üç günlük erkek bebek, ailesi tarafından kusma, sarılık, beslenmede azalma ve burun akıntısı şikayetiyle hastaneye getirildi.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bebek, 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bebeğin hastanede antibiyotik, antiviral ve destek tedavisi aldığı ayrıca solunum sıkıntısı çekmediği için cihaza bağlanmadığı öğrenildi.

Bebeğin 14 gün boyunca evinde izole edileceği belirtildi.


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