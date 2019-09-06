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Adıyaman'da korkutan orman yangını

Adıyaman'da korkutan orman yangını

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanlarla ormanlık alanın yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı çam ağaçları zarar gördü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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