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  3. Adıyaman'da komşu kavgası: 4 yaralı

Adıyaman'da komşu kavgası: 4 yaralı

Adıyaman'da komşu kavgası: 4 yaralı

Adıyaman'da komşular arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Malazgirt Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nefise, Ali ve Kadir Şimşek ile Emine Üzümcü taş ve sopayla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili Osman ve Mustafa Karadağ'ı gözaltına aldı.

AA

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