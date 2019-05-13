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  3. Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Polis ekipleri ile bekçilerin müdahaleleri kalabalık guruba yetersiz kalınca takviye güç istendi. Konuyla alakalı olarak 4 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Demokrasi Parkı içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.

POLİS VE BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

O esnada park içerisinde bulunan bekçiler ile polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Polis ekipleri ile bekçilerin müdahaleleri kalabalık guruba yetersiz kalınca olay yerine bu defa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen takviye ekiplerin müdahaleleri ile kavga eden şahıslar dağıtıldı. Konuyla alakalı olarak 4 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İHA

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