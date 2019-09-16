Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,723
  • 6,3218
  • 276.503
  • 102828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adıyaman'da depoya baskın! Binlercesi ele geçirildi

Adıyaman'da depoya baskın! Binlercesi ele geçirildi

Adıyaman'da depoya baskın! Binlercesi ele geçirildi

Adıyaman'da, nargile tütünü üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda 3 bin 969 paket kaçak ve sahte nargile tütünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir depoda nargile tütünü üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi belirlenen depoya operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 3 bin 969 paket sahte ve kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Tütüne el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Çok Sevdim Yalan Oldu! şarkısının sahibi belli oldu!
Ahmet Kural'ın sevgilisi evli mi? Flaş iddia!
Miray Daner'den dikkat çeken paylaşım
Ünlü oyuncu evde tereyağ yaptı
Rojda Demirer, Fenerbahçeli oyuncuyla aşk yaşıyor
<p>İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında Türkiye´ye gelen Rus savaş u

İstanbul Semalarında Böyle Görüntülendiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Lüks araç ile geldiler, AVM'ye ateş açtılar

Bahçe duvarında tarihi keşif