Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6011
  • 6,3257
  • 254.72
  • 98.868
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adıyaman'da baraj gölüne düşen kadın öldü

Adıyaman'da baraj gölüne düşen kadın öldü

Adıyaman'da baraj gölüne düşen kadın öldü

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde hayvanlarını otlatırken baraj gölüne düşen kadın boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kılıç köyünde yaşayan Sadiye Kaya (37), hayvanlarını Atatürk Barajı'nın kıyısında otlattığı sırada suya düştü.

Durumu görerek kadını kurtarmaya çalışan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, gölde yaptıkları aramada Kaya'nın cansız bedenine ulaştı. 

Kadının cesedi, Gerger Devlet Hastanesi morguna konuldu.

AA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusundan duygusal açıklama!
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
<p>Sürmene´de baba mesleği arıcılığı sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanl

Balın Kokusunu Alan Ayı Kapıyı Açmak İçin Böyle Uğraştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emre Aşık’ın, çocuklarının Yağmur Sarnıç’tan alınması olay oldu

Ev almak isteyenlere güzel haber! Konut kredisi faiz oranları düşüyor