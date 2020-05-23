Adıyaman Ramazan Bayramı namazı saati kaçta? Diyanet Adıyaman bayram ve duha namazı vakitleri 2020!

Adıyaman bayram namazı vakitleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Tüm İslam alemi tarafından bol bol ibadet ve dualarla geçirilen Ramazan ayı geride kaldı. Diyanet’in hazırladığı bayram namazı vakitleri ilgiyle ve merakla takip ediliyor. Peki, Adıyaman Ramazan Bayramı namazı saati kaçta? Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadis-i şerifte “Bayram namazlarında her izar sahibi kimsenin musallaya çıkması vaciptir” buyrulmuştur. Adıyaman bayram namazı vakitleri ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADIYAMAN RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Adıyaman Ramazan Bayramı namazı 05:43’te kılınacak.

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İL İL RAMAZAN VAKİTLERİ

Ramazan Bayramı vakitleri Ankara’da 06:00, İstanbul’da 06:13, İzmir’de 06:26’da kılınacak.

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.

-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

-Sübhaneke'yi okunur.

-Euzü-besmele çekilir.

-Fatiha Suresini okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rüku'ya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur, ardında tekrar secdeye gidilir.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-Ayağa kalkarak kıyama durulur.

-Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rükuya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur ve ardından tekrar secdeye gidilir.

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tekrarlanır.

DİYANET’İN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

"Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekat olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehaptır.

Şafii mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir."

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Bayramın kelime anlamı; sevinç ve ortak bir olguyu beraber kutlamaktır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramının birinci gününde sabah saatlerinde cemaatle bayram namazı kılınır. Bayram namazı sayesinde, birçok Müslüman bir araya gelir. Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır. Böylelikle toplum arasında birlik ve beraberlik olgusu güçlenir.

Cuma namazı gibi bayram namazı da kadınlara farz değildir. Cuma namazı farz olan kişilere, bayram namazı kılmak vaciptir.

Bayram namazı, iki rekattır ve cemaatle kılınır. Bayram namazında ezan okumak yoktur. Bayram namazında ikamet getirilmez. Bayram hutbesi ise sünnettir. Hutbe namazdan sonra okunur.

Bayram namazının diğer namazlara göre farklı vardır. Bayram namazının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Buna "Zevaid" tekbirleri denir.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu; "Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler." (Gunye)