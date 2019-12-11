Adile Naşit ölüm yıldönümünde anılıyor.. Adile Naşit ne zaman öldü? Adile Naşit filmleri, sözleri..

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ADİLE NAŞİT KİDİR? İŞTE ADİLE NAŞİT'İN HAYATI

Adile Naşit ya da gerçek adıyla Adela Özcan 17 Haziran 1930, İstanbul doğumlu. 11 Aralık 1987 yılında hayatını kaybetmiştir.

Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Amelya hanım, anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'dur. Dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi ise, zamanının meşhur kantocularından olup, lakabı Küçük Verjin dir. Ağabeyi Selim Naşit ve 1950'de evlendiği ilk eşi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçısıdır. Adile Naşit eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce (1928-2015) ile gizlice evlendi.

Adile Naşit, 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetmiştir. Kalbi delik olan Ahmet'in kalp ameliyatı başarılı geçmesine rağmen sonrasında fenalaşarak komaya girmiş ve kurtarılamamıştır.

Sinema dünyasında, Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile olduğu kadar, Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki "Anne" rolleriyle de ünlenen Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de doğduğu şehir olan İstanbul'da 57 yaşındayken bağırsak kanseri sonucu yaşamını yitirmiştir. Cenaze töreni 13 Aralık 1987 tarihinde Şişli Camii'nde düzenlendi. Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilmiştir. İstanbul Karacaahmet mezarlığında ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Keskiner (1951-1966) birlikte yatmaktadır.

Oyunlarında ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslûbu ve kahkahası onu Türkiye Sineması'nın unutulmaz isimleri arasına yerleştirmiştir. Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985 yılında Yılın Annesi seçilmiştir.

Tek çocuğu Ahmet'i kaybettikten sonra iyice çocuklara yöneldi. Masalcı Teyze;TRT'de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün (1946-2003) yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte masalcı teyze diye anılmaya başladı. Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi görmüştür.

ADİLE NAŞİT FİLMLERİ



Yara (1947)

Lüküs Hayat (1950)

Kahpe Kurşun (1957) Rebiş

Abbas Yolcu (1959) Madam

Vur Patlasın Çal Oynasın (1970)

Beyoğlu Güzeli (1971) Madam

Sev Kardeşim (1972) Mesude

Oh Olsun (1973) Ferit'in Annesi

Canım Kardeşim (1973) Öğretmen

Salak Milyoner (1974) Mesude

Aç Gözünü Mehmet (1974)

Gariban (1974) Hizmetçi Külyutmaz Mualla

Hasret (1974) Sakat kızın Annesi

Yüz Liraya Evlenilmez (1974) Behice Hala

Mavi Boncuk (1974) Mıstık'ın Annesi

Gece Kuşu Zehra (1975) Hacer

Minik Cadı (1975) Babaanne

Ah Nerede (1975) Huriye

Çapkın Hırsız (1975) Binnaz

Şaşkın Damat (1975) Öğretmen

Hanzo (1975) Şükriye

İşte Hayat (1975) Makbule

Delisin (1975) Didar

Bitirimler Sınıfı (1975) Zehra Anne

Şehvet Kurbanı Şevket (1975) Mahmure

Plaj Horozu (1975)

Haydi Gençlik Hop Hop (1975)

Pembe Panter (1975) Hafize

Sevgili Halam (1975) Sevgili Hala

Televizyon Çocuğu (1975) Hüsniye

Bizim Aile: Merhaba (1975) Melek

Hababam Sınıfı (1975) Hafize Ana

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975) Hafize Ana

Süt Kardeşler (1976) Melek

Ne Umduk Ne Bulduk (1976) Fatma

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976) Hafize Ana

İşte Hayat (1976) Makbule

Gel Barışalım (1976) Adile Turşucuoğlu

Ah Dede Vah Dede (1976)

Aile Şerefi (1976) Emine

Tosun Paşa (1976) Adile Hanım

Şaban Oğlu Şaban (1977) Hala/Tavuk Teyze

Sakar Şakir (1977) Fatma

Gülen Gözler (1977) Nezaket

Hababam Sınıfı Tatilde (1977) Hafize Ana

Kibar Feyzo (1978) Sakine Ana

Sultan (1978) Ebe Hatice

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978) Hafize Ana

Neşeli Günler (1978) Saadet

Köşe Kapmaca (1979) Fazilet

Vah Başımıza Gelenler (1979) Fazilet Abla

Doktor (1979) Hatice

Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979) Sultan

Ne Olacak Şimdi (1979) Orhan'ın Annesi

İbişo (1980) Ağa

Renkli Dünya (1980) Fatma

Huzurum Kalmadı (1980) Adile

Beş Parasız Adam (1980)

Davaro (1981) Hamo

Gırgıriye (1981) Zekiye

Gırgıriyede Şenlik Var (1981) Zekiye

Şaka Yapma (1981) Adile

Bizim Sokak (1981) Cazgır Naciye

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) Hafize Ana

Şabancık (1981) Adile

Deliler Koğuşu (1981)

Talih Kuşu (1982) Adile Güney

Görgüsüzler (1982) Halime

Buyurun Cümbüşe (1982)

Adile Teyze (1982) Adile Teyze

Şıngırdak Şadiye (1982) Güllü

Şaşkın Ördek (1983) Meryem

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) Zekiye

Şabaniye (1984) Hatice

Namuslu (1984) Anne

Şaban Pabucu Yarım (1985) Adile

Satmışım Anasını (1985) Adile

Ağa Bacı (1986) Ağa Bacı

Kiralık Ev (1986) Hayriye

Hayroş (1986)

Yaygara (1986)

Kuzucuklarım (1986) Adile

Milyarder (1986) Boncuk Sultan

Aile Pansiyonu (1987) Saliha