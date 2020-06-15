Adana'ya giriş çıkış yasağı var mı? Adana Valiliği giriş çıkış yasağı açıklaması!

Adana’ya giriş çıkış yasağı gelip gelmediği konusunda vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştu. Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Valiliği bir açıklama yapmış ve Tekirdağ’a giriş çıkışların 3 gün süreyle durdurulduğunu bildirmişti. Adanalı vatandaşların yakından takip ettiği Adana Valiliği giriş çıkış yasağı açıklaması için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

ADANA’YA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI MI?

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun da onayı doğrultusunda 15 gün süreyle Adana’ya giriş çıkış yasağı kararı alındı. Konuya ilişkin detaylı bilgilendirme metni ise Adana Valiliği’nden geldi.

ADANA VALİLİĞİ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI AÇIKLAMASI

Valilik tarafından yayınlanan açıklamada; korona virüsü salgını dolayısıyla vaka sayısında artış oluşturabilecek riskli durumların önüne geçilmesi amacıyla yasağın uygulanmasına karar verildiği bildirilirken, kamu düzeninin de korunmasının önemine vurgu yapıldı. Adana’da 15 gün süreyle uygulanacak olan giriş çıkış yasağına ilişkin resmi açıklama Adana Valiliği tarafından şu şekilde yayınlandı;

“TBMM’nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven’in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa’nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla ilimizde ve bazı illerimizde toplanma çağrıları yapıldığı bilindiğinden, bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağı öngörüldüğünden;

Bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı, bu vesile ile salgınının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla; muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanması, yapılması planlanan basın açıklamalarının yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılması, yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama, park/bahçelere çadır ve stant kurulması gibi eylem/etkinliklere hastalığın yayılmasına neden olacağından müsaade edilmemesi, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13.06.2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla 15/06/2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılmıştır.

Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, halk sağlığı, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin “C” bendinin ek paragrafı gereğince, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş/çıkışları 15/06/2020 günü saat 00:01’den 29/06/2020 günü saat 23:59’a kadar (15) on beş gün süreyle sınırlandırılmıştır,

Belirtilen konuyla ilgili olarak Adana il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) basın açıklamalarının yalnızca parti binalarının içinde veya önünde araç ve yaya trafiğini engellemeden 50 kişiyi geçmeyecek sayıda sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenebileceği, bunun dışında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/poster asma vb. etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66. maddesi gereğince 15/06/2020 günü saat 00:01’den 29/06/2020 günü saat 23:59’a kadar (15) on beş gün süreyle Adana Valiliğinin 14/06/2020 tarih 2020/365 sayılı Olur’u ile yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”