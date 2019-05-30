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  • Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki limanlardan iki kamyon dolusu çöp çıktı
30 Mayıs 2019 Perşembe 11:04 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:04

Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki limanlardan iki kamyon dolusu çöp çıktı

Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki limanlardan iki kamyon dolusu çöp çıktı

Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçesi sahilleri ve limanları yaz sezonuna hazır hale getirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kum içinde insanlara zarar verebilecek, başta kırık cam olmak üzere, her türlü yabancı materyali temizledi, kış boyunca sertleşen kumu yumuşatıp, düzenledi. 

Karataş ve Yumurtalık limanlarında da temizlik yapıldı. Her iki limandan iki kamyon dolusu lastik, şişe ve atık çıktı. Limanlardan çıkan atıklar arasında buzdolabı kapısı, laptop, cep telefonları, pos cihazları ve fotoğraf makinesi, balıkçı ağı gibi malzemeler de vardı. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ve Yumurtalık’ta temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, yaz sezonunun turizm adına daha hareketli ve verimli geçmesi için çalıştıklarını ifade etti. 

Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın doğal varlıklarının korunması, atmosferin, suyun ve toprağın temiz kalması için çaba gösterdiklerini belirterek, atıkların denize, limana gelişigüzel atılmasının tahrip edici sonuçları olabileceğini belirterek, hemşehrilerini bu konuda daha özenli hareket etmeye çağırdı. 

İHA

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