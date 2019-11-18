Adanalı kebap ustası icat etti! Günde 6000 TL kazanıyor

Adana’da kebap dükkanı işleten İsmail Çalıkıran, "küşleme" olarak tabir edilen eti, domates, soğan, sarımsak ve terayağı ile birleştirerek "terayağlı lokum" yemeğini meydana getirdi.

DHA'nın haberine göre, kentte kıyma kebabının bir simge olduğunu belirten İsmail Çalıkıran, et üzerine yoğunlaşmış ustalar olarak her daim kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Farklı lezzetlerle Adanalıların karşısına çıktıklarını kaydeden Çalıkıran, tereyağlı lokumun fazlasıyla ilgi gördüğünü ifade etti.

Tereyağlı lokumun özel bir sunumu olduğuna dikkat çeken Çalıkıran, yemek yapmanın bir sanat olduğunu ve göze hitap etmeyen bir lezzetin insanı tam anlamıyla doyuramayacağını belirtti.

Yeni denemelerin bir kebap ustası için önemli olduğunu söyleyen İsmail Çalıkıran, tereyağlı lokumu ön plana çıkarırken risk aldığını ama buna değdiğini ifade etti.

Çalıkıran, porsiyonu 50 TL’den günde yaklaşık 120 porsiyon satılan tereyağlı lokumun, 200-250 gram küşleme eti, çeri domatesi, sıska soğanı, sarımsağı ve bolca tereyağından yapıldığını dile getirdi.

Çalıkıran, şunları kaydetti: