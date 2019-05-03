Adana'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı. Polis düzenlenen operasyonda, Meydan Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen Onur A. ve Mehmet B'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Onur A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Mehmet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(AA)