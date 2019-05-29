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29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:27 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:27

Adana'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Adana'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.      
Polis, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde Abdurrahim B. (30) ve Samih K'yi (37) sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldı.      
Şüphelilerin üst aramasında 5 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 240 lira ele geçirildi.      
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine gönderildi.      
Daha sonra adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.      

(AA)

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