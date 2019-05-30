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30 Mayıs 2019 Perşembe 12:18 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:18

Adana'da sulama kanalında yüzen cesedin bir kadın olduğu tespit edildi

Adana'da sulama kanalında yüzen cesedin bir kadın olduğu tespit edildi

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında bir kişini sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinden motosikletiyle geçen Yılmaz Haksever, suya atlayarak cesedi sudan çıkardı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yılmaz Haksever, gazetecilere, suda sürüklenen kadını çıkarmak için yoldan geçenlerden uzun süre yardım istediğini ancak herkesin korktuğunu, bunun üzerine suya atladığını anlattı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

(AA)

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