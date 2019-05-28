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28 Mayıs 2019 Salı 14:58 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 14:59

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Üzeyir Tamer (12), AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün evinden ayrılarak geri dönmeyen Üzeyir Tamer'in yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlar Tamer'in son olarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) suylama kanalına girdiğini ve akıntıya kapıldığını söyledi. Bunun üzerine AFAD ekipleri, sulama kanalı çevresinde arama çalışması başlattı. Ağabey Fatih Tamer, "Kardeşimin sulama kanalında boğulduğunu söylediler. Burada arıyoruz " dedi.

(DHA)

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