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Adana'da sıcak hava bunaltıyor

Adana'da sıcak hava bunaltıyor

Adana'da sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar parkları doldururken, bazı çocuklar da sulama kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da, sıcaklık 37,7 derece ölçülürken, kentte bazı parklarda bulunan termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken bazılarının da ağaç gölgesinde uyuduğu görüldü. Bu arada, bazı çocuklar da her türlü uyarıya rağmen sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı. Yoldan geçen vatandaşların da, her yıl yaşanan ölüm olayları nedeniyle kanala atlayan çocukları uyardı. Belediye personelleri park ve bahçelerde sıcak hava nedeniyle sulama yaparken, kuş ve köpekler de suda serinlemeye çalıştı.

(AA)

 

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