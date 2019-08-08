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Adana'da sahte para operasyonu

Adana'da sahte para operasyonu

Adana'da üzerlerinde çok sayıda 100 ve 200 liralık sahte banknot ele geçirilen biri taksici 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla M.U. ve taksi şoförü A.H'nin piyasaya sahte banknot sürmeye çalıştığını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu ticari taksiyi takibe alıp merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde durdurdu.

Şüpheliler M.U. ve A.H'nin üzerini arayan ekipler 100 liralık 22, 200 liralık 55 sahte banknot buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

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