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  3. Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır 170 litre ile yapım aşamasında bin 200 litre sahte rakı bulundu.

 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte içki imal edip satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmayla Havutlu Mahallesi Kurtuluş Caddesindeki bir adresin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, satışa hazır 170 litre ile yapım aşamasında bin 200 litre sahte rakı ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

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