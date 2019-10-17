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  3. Adana'da laf atma kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da laf atma kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da laf atma kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 84081 Sokak'ta oturan Kadir Y. (27) ile İzzet B. arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya iki tarafın akrabaları da katıldı. Kavgada taraflar iki pompalı tüfek, 1 tabanca, sopa ve taş kullandı.

Kavgada Kadir Y., İzzet B., Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y. yaralandı. Yaralılardan ikisinin yoldan geçen şahıslar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı Kadir Y. hayatını kaybetti. İzzet B.'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Bu arada, olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgaya karıştığını belirlediği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

İHA

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