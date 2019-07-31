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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'da yapılan operasyonunda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesindeki adreste kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine baskın yaptı. Bir evin deposunda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis R.K. isimli zanlıyı ise gözaltına aldı. Zanlı emniyette sorgulanırken, ele geçirilen kaçak akaryakıta ise imha edilmek üzere el konuldu.

İHA

 

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