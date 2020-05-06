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  3. Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler mahallesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek pompalı tüfeklerin de kullanıldığı silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karıştığı gerekçesiyle polis bazı kişileri gözaltına alırken kısa süreli arbede yaşandı.


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