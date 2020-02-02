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Adanada hava destekli huzur ve güven uygulaması

Adanada hava destekli huzur ve güven uygulaması

Adana’da, 2 bin 720 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında 52 araç da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce, kent genelindeki yollar ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasına asayiş, narkotik, çevik kuvvet ve trafik şubelerinden 355 ekip katıldı. Polis helikopterinin de havadan takip yaptığı uygulamada, 4 dedektör köpek kullanıldı. Ekipler, uygulama noktalarında şüpheli araçları durdurup, arama yaptı. Denetimlerde 17 bin 989 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Ayrıca 19 kişiye 34 bin 779 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulama kapsamında, 7 bin 412 araç kontrol edildi, 52 araç trafikten men edildi, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Toplamda 124 araca 199 bin 899 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 49 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 5 kesici ve delici alet ile 22 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan uygulama bölgelerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

DHA


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