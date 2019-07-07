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Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çok sayıda araçla yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Bu arada, alevlerin bulunduğu bölgede bazı araçların da olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasını önlemeye çalışıyor. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bölgede polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. 

AA

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