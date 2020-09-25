Adana'da emekli parasını çalan hırsız yakalandı: Parayı kötü günler için saklıyorum

Adana'da bankametikten para çeken İdris Zorlu, parasını aldığı sırada arkasındaki kişi elindeki paraları alıp, kaçtı. Olaydan 3 saat sonra emniyet ekipleri tarafından yakanlanan Mustafa Başkurt'un ifadesinde, kapkaç yaptığını kabul ettiği, paranın bin lirasını harcadığını, kalan kısmını ise kötü günlerde harcamak için sakladığını ve yerini söylemediği öne sürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Yapılan çalışma sonucu kapkaçı yapanın Mustafa Başkurt olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi kaçış güzergahında takibe aldı. Şüphelinin kapkaçın ardından kaçarken, üzerindeki kıyafetleri de değiştirdiği görüldü.

"YARISINI HARCADIM DİĞER YARISINI KÖTÜ GÜNLER İÇİN SAKLIYORUM"

Olyadan yaklaşık 3 saat sonra emniyet birimleri tarafından yakalanan Mustafa Başkurt, paranın bir kısmıyla ayakkabı, pantolon, şapka, iç çamaşırı ve cerrahi maske aldığı belirlendi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Başkurt’un ifadesinde, kapkaç yaptığını kabul ettiği, paranın bin lirasını harcadığını, kalan kısmını ise kötü günlerde harcamak için sakladığını ve yerini söylemediği öne sürüldü.