Adana'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir fabrikada çalışan Çetin Yaşar Hasırcı (33), henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, yaralı işçiyi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hasırcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İşçinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA