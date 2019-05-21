Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0534
  • 6,7596
  • 248.07
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adana'da dev kaçak sigara operasyonu

Adana'da dev kaçak sigara operasyonu

Adana'da dev kaçak sigara operasyonu

Adana'da kaçak sigara operasyonunda 5 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından suçlarının önlenmesi, suç unsuru madde ve materyallerin ele geçirilmesi, suç işleyen ve suça iştirak eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonlarda iki ayrı adreste 5 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur ilk filminden kazandığı parayı bakın ne yapmış?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
‘O sizin uydurmanız‘
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandı. MHP´nin sosyal m

Bahçeli, Klasik Otomobili ile Başkent Caddelerini Gezdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar