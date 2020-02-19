Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0702
  • 6,5535
  • 310.74
  • 119574
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adana'da otomobil çalan hırsız: 'Arabayı kendimin sandım, alıp bindim'

Adana'da otomobil çalan hırsız: 'Arabayı kendimin sandım, alıp bindim'

Adana'da otomobil çalan hırsız: 'Arabayı kendimin sandım, alıp bindim'

Adana’da otomobil çalan bir kişi polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtığı sırada kaza yapınca yakalandı. Yakalanan hırsız, "Arabayı kendimin sandım, alıp bindim. Oyun zannettim.” dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi üzerinde yemek yemeye inen Mehmet Ökmen, otomobilini çalışır vaziyette bırakıp araçtan indi. Bu sırada oralarda gezen Orhan A., aracının çalıştığını fark edince binip kaçtı. Durumu fark eden araç sahibi Mehmet Ökmen olayı polise ihbar etti. Bölgedeki ekiplere aracın plakası verildi.

İHA'nın haberine göre, polis, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde çalıntı otomobili görüp "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine Orhan A. kaçmaya başladı.

Yaklaşık 3 kilometre kaçan Orhan A. Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi 653 sokakta kaza yaptı. Seyhan Asayiş Devriye ekipleri kazadan sonra kaçmaya çalışan Orhan A.’yı kıskıvrak yakaladı.

YAKALANAN HIRSIZDAN PİŞKİN CEVAPLAR

Ekip otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin arabayı neden çaldın sorusuna Orhan A., "Araba açıktı, çalışır vaziyetteydi. Bende arabayı kendimin sandım. Arabayı alıp bindim, oyun zannettim." diye cevap verdi. Orhan A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Olaylı evlilikte beklenen son!
Tuvana Türkay Onur Tuna'yı fena bozdu!
Chloe'den Serdar'a flaş hamle!
'Ah Şeyma ah, hep taklit!'
Murat Boz, Aslı Enver defterini kapattı mı?
<p>Suriye’nin İdlib kentinde 10 Şubat’ta rejim güçlerince atılan top atışları sonucu 5 asker şehit o

İdlib Gazisi Uzman Onbaşı Kaplan Ailesine Kavuştu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

TCG Anadolu'yu ARAS savunacak