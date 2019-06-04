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04 Haziran 2019 Salı 10:51 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 11:01

Adana'da 8'inci kat balkonundan atlayarak intihar eden oğlunun arkasından feryat etti

Adana'da 8'inci kat balkonundan atlayarak intihar eden oğlunun arkasından feryat etti

Adana'da Egemen Ş.(35), bir apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Egemen Ş.'nin borçları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edildi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süredir borçları yüzünden bunalımda olduğu öne sürülen Egemen Ş., bir apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonundan atladı. Beton zemine çakılan Egemen Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

Egemen Ş.'nin annesi Nazlı Ş. ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Oğlunun yüzünü son kez görmek isteyen anneye polis izin vermedi. "Oğlum, bu kadar borç için intihar etmeye değer miydi?" diye feryat eden Nazlı Ş.'yi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Egemen Ş.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

(DHA)

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