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  3. Adana'da 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli operasyon

Adana'da 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli operasyon

Adana'da 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli operasyon

Adana'da 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

Kent merkezinde düzenlenen uygulamada, sürücü ve araçlar arandı, alkol kontrolü yapıldı. Alkollü araç kullanan sürücülere idari para cezası uygulanırken araçlarına ve ehliyetlerine el konuldu. Polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız 9 tabanca, 3 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile 4 kesici delici alet ele geçirdi.

AA


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