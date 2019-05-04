Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adana ve Şanlıurfa'daki terör operasyonu: 2 Suriyeli serbest bırakıldı

Adana ve Şanlıurfa'daki terör operasyonu: 2 Suriyeli serbest bırakıldı

Adana ve Şanlıurfa'daki terör operasyonu: 2 Suriyeli serbest bırakıldı

Adana ve Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüte eleman kazandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden iki Suriye uyruklu da salıverildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüte eleman kazandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 4 gün önce Adana ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli arasındaki Suriye vatandaşı M.M.A. ve F.M.A'nın da işlemleri tamamlandı.

Ülkelerinde devam eden iç savaşta terör örgütü YPG/PKK saflarında yer aldıkları öne sürülen şüpheliler, Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Nisan'da Adana ve Şanlıurfa'da 26 adrese şafak vakti operasyon düzenlemiş, aralarında örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 2 Suriyeli'nin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Yıldız Savaşları'nın oyuncusu hayatını kaybetti
Alina Boz'dan yüzük cevabı!
Hindustantimes gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Kasırga Uyarı Birimi, Hindist

Son Dakika... İşte Hindistan´ı Yerle Bir Eden Kasırga

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova

Manisa'da kedi operasyonu