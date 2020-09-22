22 Eylül 2020 Salı 12:05 | Son Güncelleme:
Adana usulü evde kolay sıkma tarifi nasıl yapılır? Sıkma tarifi malzemeleri nelerdir?
Zahide Yetiş'le Gelin Görün programında günün gelini kayınvalideler için sıkma tarifi yaptı. Kayınvalidelere ikram edilen Adana usulü evde kolay sıkma tarifi izleyenlerin dikkatini çekti. Evde oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz sıkma tarifi kısa sürede hazırlanabiliyor. Sıkma tarifi malzemeleri arasında bayat ekmek ve köy peyniri de yer alıyor.
Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının 22 Eylül tarihli bölümünde sıkma tarifi yapıldı. Evde kolay sıkma tarifi kısa sürede hazırlanabiliyor. Adana usulü sıkma tarifinin püf noktaları arasında soğanın bir miktar diri kalması yer alıyor.
SIKMA TARİFİ MALZEMELERİ NELERDİR?
- 750 g un (Tercihen köy unu)
- Yarım bayat ekmek
- 1 çay kaşığı tuz
- Aldığı kadar su
- 500 g köy peyniri veya beyaz peynir
- 4 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 125 g tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
ADANA USULÜ EVDE SIKMA TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Bayat ekmeği 1 bardak kadar suyla ıslatın.
- Daha sonra ekmeği avucunuzun içinde sıkarak suyunu alın.
- Un, tuz, ıslattığınız ekmek ve yeterince suyla sert bir hamur yoğurun.
- Hamurun sert olmasına özen gösterin ve üzerini örtüp dinlendirin.
- Soğanları çok küçük, yemeklik doğrayın.
- 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı ile iyice kavurun.
- Kavrulurken içine biraz tuz, kırmızı biber ve karabiber atın.
- Soğanlar hafif ılındıktan sonra tuzu alınmış ve ufalanmış peyniri ekleyip karıştırın.
- Dinlenen hamurunuzu küçük bezelere ayırın ve her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın.
- Daha sonra teflon tavada çevirerek iki taraflı iyice pişirin.
- Pişen hamurun içini tereyağıyla yağlayın ve hazırladığınız içten koyarak, sarın.
- Bekletmeden servis yapın. Tüm hamurları bu şekilde hazırlayın.