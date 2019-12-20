Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9265
  • 6,5913
  • 281.98
  • 111386
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adana merkezli 5 ilde göçmen operasyonu: 7 tutuklama

Adana merkezli 5 ilde göçmen operasyonu: 7 tutuklama

Adana merkezli 5 ilde göçmen operasyonu: 7 tutuklama

Adana merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapanlara sahte belgeler temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Van, Bitlis, Şanlıurfa ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, İran'dan ülkeye giriş yapan Afganistan, Pakistan, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenlerden sahte belgeler için bin 500 dolar aldıkları belirlendi.

Teknik takibe takılmamak için şifreli konuşmalar yapan zanlıların, düzensiz göçmenleri otobüs, minibüs ve kamyon gibi araçlar ile Ankara ve İstanbul'a götürdükleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürecinde yakalanan 194 göçmenin toplam 688 bin 506 lira para cezası uygulanarak sınır dışı edildiği öğrenildi.

AA


Belçim Bilgin, Londra defterini kapattı
Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer aileye girdi
Can Yaman'dan eski aşkı Demet Özdemir'e zeytin dalı
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan'a 1 milyonluk teklif!
Acun Ilıcalı ve Demet Özdemir'den set paylaşımı
<p>Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden usta yönetmenin cenazesi, Şakirin Camisi´nde öğle

Tunç Başaran İçin Şakirin Camisi´nde Cenaze Namazı Kılındı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

WhatsApp kullanıcılarına uyarı: Mesajlarınız silinebilir

Ormanda kendi başına öyle bir şey yaptı ki!