Adana'da deprem meydana geldi! İşte Kandilli Rasathanesi deprem açıklamaları

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Adana Kozan’da son dakika deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD son dakika açıklamasında deprem olduğunu duyurdu. Adana’nın Kozan ilçesinde saat 16:33’te 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamalarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER