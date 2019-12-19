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  3. Adalar Kaymakamlığı açıkladı: Karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışları durduruldu

Adalar Kaymakamlığı açıkladı: Karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışları durduruldu

Adalar Kaymakamlığı açıkladı: Karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışları durduruldu

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edildiğini, karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu bildirdi.

Adalar Kaymakamlığı, ilçedeki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiğini belirterek, tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet atın itlaf edildiğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan bütün tek tırnaklıların (at, merkep, katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AA


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