Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl demlenir?

Adaçayı, birçok hastalığın tedavisinde etkili olan şifa deposu bir bitkidir. Stresi azaltan, bronşit ve astıma iyi gelen adaçayı, cilt dostudur. Akdeniz bölgesinde yetişen adaçayı, dişotu ve meryemiye olarak da bilinir. Uzmanlar, sürekli ilaç kullanan, düşük tansiyona sahip bireylerin adaçayı kullanılması uygun görmemektedir.

ADAÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Adaçayının bilinen birçok faydası bulunmaktadır. Şifa deposu bitkinin faydaları şu şekildedir:

Adaçayı depresyona iyi gelir. Adaçayı zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Adaçayı beyin fonksiyonlarını geliştirir Adaçayı bronşit ve astım belirtilerini hafifletir Adaçayı karaciğeri temizler Adaçayı idrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur Adaçayı aşırı terlemeyi azaltır Adaçayı stresi azaltır Adaçayı sakinleştirir Adaçayı menopoz sonrası belirtileri hafifletir Adaçayı saçların beyazlamasını yavaşlatır Adaçayı mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır Adaçayı hafızayı güçlendirir Adaçayı Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır Adaçayı kan şekerini düşürür Adaçayı dişeti iltihaplanmasına karşı kullanılır Adaçayı ağız yaralarının tedavisinde kullanılır Adaçayı sinirsel baş ağrısını hafifletir Adaçayı safra kesesini çalıştırır Adaçayı gargara suyu olarak kullanılır Adaçayı boğaz ağrısını alır Adaçayı yaşlılığı geciktirir. Adaçayı selülit sorununu minimum seviyeye indirir. Adaçayı sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.

ADAÇAYI NASIL DEMLENİR?

Güneybatı Anadolu'da ve özellikle Muğla çevresinde adaçayı bitkisinin yapraklı dalları çay hazırlamada kullanılıyor. Bitkiye ve hazırlanan çaya adaçayı adı veriliyor. Adaçayı, Batı ve Güney Anadolu'daki kahvelerde bildiğimiz çayın yanında yaygın bir şekilde satılıyor.

Adaçayı iki farklı şeklinde demlenmektedir. Bunlarında birincisinde normal çay gibi demleniyor. Bu şekilde adaçayının tadı biraz acı oluyor. İkincisinde ise, küçük bir dal çay bardağına konup üzerine kaynar su ilave ediliyor. Yerel halk buna "dallı" adını veriyor. Böylece istediğiniz renk ve koku ortaya çıkınca dalı çıkarabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan adaçayının kokusu daha hafif ve içimi daha hoş oluyor.