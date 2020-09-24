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  • Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl demlenir?
24 Eylül 2020 Perşembe 17:25 | Son Güncelleme:

Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl demlenir?

Adaçayının faydaları nelerdir" Adaçayı nasıl demlenir"

Adaçayının bilinen birçok faydası bulunmaktadır. Cilt dostu olana adaçayı stresi azaltır, hormanları dengeler. Her derde deva olan adaçayı, sürekli ilaç kullanan, düşük tansiyona sahip bireylerin kullanması uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir.

Adaçayı, birçok hastalığın tedavisinde etkili olan şifa deposu bir bitkidir. Stresi azaltan, bronşit ve astıma iyi gelen adaçayı, cilt dostudur. Akdeniz bölgesinde yetişen adaçayı, dişotu ve meryemiye olarak da bilinir. Uzmanlar, sürekli ilaç kullanan, düşük tansiyona sahip bireylerin adaçayı kullanılması uygun görmemektedir.

ADAÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Adaçayının bilinen birçok faydası bulunmaktadır. Şifa deposu bitkinin faydaları şu şekildedir:

  1. Adaçayı depresyona iyi gelir.
  2. Adaçayı zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
  3. Adaçayı beyin fonksiyonlarını geliştirir
  4. Adaçayı bronşit ve astım belirtilerini hafifletir
  5. Adaçayı karaciğeri temizler
  6. Adaçayı idrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur
  7. Adaçayı aşırı terlemeyi azaltır
  8. Adaçayı stresi azaltır
  9. Adaçayı sakinleştirir
  10. Adaçayı menopoz sonrası belirtileri hafifletir
  11. Adaçayı saçların beyazlamasını yavaşlatır
  12. Adaçayı mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır
  13. Adaçayı hafızayı güçlendirir
  14. Adaçayı Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır
  15. Adaçayı kan şekerini düşürür
  16. Adaçayı dişeti iltihaplanmasına karşı kullanılır
  17. Adaçayı ağız yaralarının tedavisinde kullanılır
  18. Adaçayı sinirsel baş ağrısını hafifletir
  19. Adaçayı safra kesesini çalıştırır
  20. Adaçayı gargara suyu olarak kullanılır
  21. Adaçayı boğaz ağrısını alır
  22. Adaçayı yaşlılığı geciktirir.
  23. Adaçayı selülit sorununu minimum seviyeye indirir.
  24. Adaçayı sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.

ADAÇAYI NASIL DEMLENİR?

Güneybatı Anadolu'da ve özellikle Muğla çevresinde adaçayı bitkisinin yapraklı dalları çay hazırlamada kullanılıyor. Bitkiye ve hazırlanan çaya adaçayı adı veriliyor. Adaçayı, Batı ve Güney Anadolu'daki kahvelerde bildiğimiz çayın yanında yaygın bir şekilde satılıyor.

Adaçayı iki farklı şeklinde demlenmektedir. Bunlarında birincisinde normal çay gibi demleniyor. Bu şekilde adaçayının tadı biraz acı oluyor. İkincisinde ise, küçük bir dal çay bardağına konup üzerine kaynar su ilave ediliyor. Yerel halk buna "dallı" adını veriyor. Böylece istediğiniz renk ve koku ortaya çıkınca dalı çıkarabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan adaçayının kokusu daha hafif ve içimi daha hoş oluyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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