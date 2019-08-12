Acılı anne yürekleri dağladı! Bayram günü ölen evlada son bakış

Adana Seyhan’da yabancı uyruklu 4 yaşındaki kız çocuğu Garam Naif, arkadaşlarıyla birlikte bayram gezmesine çıktı. Çocuklar mahalleyi ikiye bölen demiryolundan geçmek istedi. Naif’in arkadaşları karşıya geçerken, kız çocuğu geçemeyince Adana’dan Mersin’e giden trenin altında kalıp can verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çocuğun vücudunun parçalandığını ve etrafa savrulduğunu görünce bir şey yapamadı. Çocuğun çadırda kalan annesi Ayşe İbrahim ve babası Muhammet Naif olay yerine geldi.

MAKİNİST EMNİYETTE

Baba Naif kızının raylar üzerindeki cansız bedenine bakıp kaldı. Bir süre baba, kızına bakarak gözyaşlarına boğulurken anne fenalık geçirdi. Gözyaşları arasında ağıt yakan anne kızını yitirmenin acısıyla kafasını istinat duvarına vurdu. Makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.