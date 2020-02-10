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  3. Acılı anne: 3 evladımın da ölümünden itfaiye sorumlu

Acılı anne: 3 evladımın da ölümünden itfaiye sorumlu

Acılı anne: 3 evladımın da ölümünden itfaiye sorumlu

Isparta Yalvaç’ta 7 Şubat sabahı yangın çıkan evde can veren Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (5) kardeşlerin ölümüyle ilgili ihmal soruşturması başlatıldı.

Anne Cemile Altınbaş, “Gelen itfaiyenin merdiveni ve suyu yok, oksijen tüpü boş olunca yavrularımı kurtaramadılar” dedi. Acılı anne, merdivenli itfaiye aracının gelmediği için çocuklarını camdan kurtarılamadıklarını söyledi. Dayı Nuri Çoban da olay yerinde tek ambulans bulunduğunu, 2 yeğenin bekletildiğini iddia etti. 

‘3 DAKİKADA ULAŞTIK’

İtfaiye Müdürü Murtaza Aksu: “3 dakikada olay yerine ulaştık. Tüm itfaiye araçlarımız merdivenli.”

(DHA)


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