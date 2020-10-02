02 Ekim 2020 Cuma 23:07 | Son Güncelleme:
Açılan kapıdan fırlayan Emircan, bariyerlere çarptı! Haliç Köprüsü'nde akılalmaz ölüm
DHA
Haliç Köprüsü'nde bir otomobilin sıkıştırdığı araç bariyerlere çarptı. Arka koltukta oturan Emircan Koçak (9), çelik halatlara çarparak öldü, annesi acıdan intihara kalkıştı.
İstanbul Haliç Köprüsü’nde önceki gece Erkan Koçak’ın kullandığı hafif ticari araç, bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Panikleyen sürücü Koçak, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç yol kenarındaki elektrik direğine sonra da bariyerlere çarptı. Arkada oturan Emircan Koçak (9), bu sırada açılan bagaj kapağından dışarı fırlayarak bariyerlere çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi de yaralandı. Oğlunun cesedini görünce köprüden atlamak isteyen anne Mediha Koçak’ı vatandaşlar engelledi.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Polis, hafif ticari aracı sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olan beyaz aracın sürücüsünü kısa sürede yakaladı.
Bagaj kapısı açılınca dışarı fırlayan Emircan Koçak, yaşamanı yitirdi.