Açılan kapıdan fırlayan Emircan, bariyerlere çarptı! Haliç Köprüsü'nde akılalmaz ölüm

İstanbul Haliç Köprüsü’nde önceki gece Erkan Koçak’ın kullandığı hafif ticari araç, bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Panikleyen sürücü Koçak, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç yol kenarındaki elektrik direğine sonra da bariyerlere çarptı. Arkada oturan Emircan Koçak (9), bu sırada açılan bagaj kapağından dışarı fırlayarak bariyerlere çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi de yaralandı. Oğlunun cesedini görünce köprüden atlamak isteyen anne Mediha Koçak’ı vatandaşlar engelledi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI



Polis, hafif ticari aracı sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olan beyaz aracın sürücüsünü kısa sürede yakaladı.

Bagaj kapısı açılınca dışarı fırlayan Emircan Koçak, yaşamanı yitirdi.