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Acı haber! Dünyanın en yaşlı erkeği ilan edilmişti

Acı haber! Dünyanın en yaşlı erkeği ilan edilmişti

12 Şubat’ta Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en yaşlı erkeği" kabul edilen 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe hayatını kaybetti.

Japonya'nın Niigata bölgesinde yaşayan ve kaldığı huzurevinde 12 Şubat'ta Guinness yetkilisince kendisine sertifika verilen, 5 Mart 1907 doğumlu Chitetsu Watanabe, 113 yaşına sayılı günler kala yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Watanabe'nin 23 Şubat Pazar günü öldüğünü doğruladı.

Japonya'nın Mainichi gazetesi, aile kaynaklarına dayandırdığı haberde, Watanabe'nin son zamanlarda yemek yiyemediğini ve ölümünden birkaç gün önce ateşlendiğini ve nefes darlığı çektiğini aktardı.

Haberde, 5 çocuklu Watanabe'nin 12 torun, 16 torun çocuğu ve 1 torun torunu sahibi olduğu kaydedildi.

Uzun yaşamanın sırrının ne olduğu sorusuna Watanabe, "Öfkelenmeyin ve gülümsemeye devam edin" yanıtını vermişti.


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