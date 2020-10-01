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  • Acai üzüm nedir, nerede yetişir? Acai üzümün faydası!
01 Ekim 2020 Perşembe 11:01 | Son Güncelleme:

Acai üzüm nedir, nerede yetişir? Acai üzümün faydası!

Acai üzüm nedir, nerede yetişir" Acai üzümün faydası!

Acai üzüm, mor ve kırmızı renklere sahip bir meyvedir. Bir çeşit böğürtlen olan Acai üzüm, Amozan nehri deltasından yetişmektedir. Kolesterolü azaltan Acai üzüm ayrıca doğal antioksidan da içermektedir.

Acai üzüm bir çeşit böğürtlen olarak da bilinmekle beraber mor ve kırmızı renklere sahiptir. Doğal antioksidan içeren Acai üzümün sağlıklı bir kalbi de desteklediği uzmanlarda tarafından belirtilmektedir. Amazon nehri deltasından yetişen Acai üzüm, halk için büyük bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

ACAİ ÜZÜM NEDİR?

Euterpe familyasından bir tür palmiye ağacı olan meyvesi ve kaliteli palmiye göbekleri için yetiştirilir. Adını Tupi dilindeki ïwasa'i ('ağlayan ya da su saçan meyve’) kelimesinin Avrupa’ya uyarlanmasından alır. 1 cm.den (25 mm) uzun değildir ve mor-kırmızı bir renge sahitir. Güney Amerika Yağmur ormanlarında yetişmekte olan Acai meyvesi aslında, bir çeşit böğürtlendir.

ACAİ ÜZÜM NEREDE YETİŞİR?

Greenpeace Uluslararası internet sitesinde Acai üzümü ile ilgili “Lezzetli, koyu, mor olması ile birlikte, Amazon nehri deltası açısından çok önemli gelir kaynağı ve en önemli orman ürünü” açıklaması yapılmıştır.

ACAİ ÜZÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan oranı yüksektir

Yediğimiz yiyecek ve soluduğumuz hava - her şey vücudumuza zarar verebilecek toksinler içerir. Bu toksinler çoğunlukla serbest radikal formundadır.

Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar

Kalp krizi üzerine yapılan 2014 araştırması, acai meyvesinin, kalp hipertrofisi, fibroz ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalp ile ilişkili hastalıkların tedavisinde önemli ölçüde yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.

Kilo kaybına yardımcı olur

Araştırmalar acai meyvelerindeki lif ve yağ asidi içeriğinin metabolizmayı arttırmaya, yağ yanığını arttırmaya ve aşınmayı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. 

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