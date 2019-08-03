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  3. 'Abilere selam, yanlamaya devam' demişti, bin lira ceza yedi

'Abilere selam, yanlamaya devam' demişti, bin lira ceza yedi

'Abilere selam, yanlamaya devam' demişti, bin lira ceza yedi

Samsun'da, otomobiliyle makas attığı görüntüleri sosyal medya hesabından 'Abilere selam, yanlamaya devam' yazarak, paylaşan sürücüye 1002 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik ihbar aldıkları 55 EK 403 plakalı otomobili takibe aldı. Polis, araç sürücüsü A.V.'nin sosyal medya hesabından 'Abilere selam, yanlamaya devam' yazarak paylaştığı görüntülere de ulaştı.  Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, MOBESE kayıtlarından şüphelinin Tekkeköy ve Canik ilçelerinde de tehlikeli şekilde araç kullandığını belirledi.

A.V.'ye, 'Sürücünün trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda, birden fazla şerit değiştirmesi' suçundan 1002 TL trafik cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, trafiği tehlikeye sokacak her davranışın karşısında olmaya devam edileceği belirtildi. 

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