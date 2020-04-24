Abdest almak orucu bozar mı? Oruçluyken abdest almak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı…

Abdest almak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı Müslümanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Tüm Müslüman alemi oruç ibadetini yerine getirmeye başladı. Oruçluyken abdest almak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı ise namaz kılanlar tarafından özelikle merak ediliyor. Abdest orucu bozar mı? Diyanet’in açıklaması haberimizde…

ABDEST ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Vatandaşlar namaz kılmak veya Kur’an okumak amacıyla gün içerisinde abdest almak ihtiyacı hissedebiliyorlar. Oruçluyken abdest alındığında abdestin orucu bozup bozmayacağı ise kafalarda soru işareti yaratıyor. Diyanet’in bu konuyla ilgili bilgilendirmesi ise şu şekilde;

“Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).”