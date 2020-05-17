ABD'deki evlilik programına konuk olan Türk gündem oldu: İşte Mürsel Mistanoğlu'nun hikayesi
TLC kanalında yayımlanan “Evliliğe 90 Gün” (90 Days Fiance) isimli evlilik programına katılan Mürsel Mistanoğlu, program süresince yaşadığı ilginç anların dolaşıma girmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Peki Mürsel Mistanoğlu kimdir? İşte Antalyalı Mürsel ile ABD'li Anna'nın hikâyesi…
TLC kanalında yayımlanan ve yabancı çiftlerin evlilik töreni düzenleyebilmesi için alınan K-1 vizesiyle ülkeye giriş yapan kişilerin hikâyelerinin konu edildiği “Evliliğe 90 Gün” (90 Day Fiancé) isimli programa katılan Türk vatandaşı 38 yaşındaki Mürsel Mistanoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Mürsel Mistanoğlu ile Anna-Marie Campisi’nin Antalya’dan başlayıp Nebraska’ya uzanan hikâyesinin devamını okumak için tıklayınız…